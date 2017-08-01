СЦКК: В населенных пунктах близ линии разграничения произошли крупные пожары

СЦКК: В населенных пунктах близ линии разграничения произошли крупные пожарыСегодня, 11:40
Украинская и российская стороны Совместного центра по контролю и координации во взаимодействии с представителями ОБСЕ и ГСЧС Украины обеспечили режим «тишины» во время гашения пожаров 14 августа в населенных пунктах Авдеевка, Катериновка, Марьинка и Опытное Донецкой области.
Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.
«Возгорания возникли в результате как обстрела позиций сил АТО силами НВФ ОРДО, так и самовоспламенения или перебрасывания огня с прилегающих полей», - говорится в сообщении.
В СЦКК отмечают, что благодаря таким скоординированным действиям сторон удалось отвести угрозу пожара от жилых кварталов, предупредить имущественные потери и человеческие жертвы.