СЦКК: В населенных пунктах близ линии разграничения произошли крупные пожары

Украинская и российская стороны Совместного центра по контролю и координации во взаимодействии с представителями ОБСЕ и ГСЧС Украины обеспечили режим «тишины» во время гашения пожаров 14 августа в населенных пунктах Авдеевка, Катериновка, Марьинка и Опытное Донецкой области.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

«Возгорания возникли в результате как обстрела позиций сил АТО силами НВФ ОРДО, так и самовоспламенения или перебрасывания огня с прилегающих полей», - говорится в сообщении.

В СЦКК отмечают, что благодаря таким скоординированным действиям сторон удалось отвести угрозу пожара от жилых кварталов, предупредить имущественные потери и человеческие жертвы.