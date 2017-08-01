На Луганщине чиновник пойдет под суд за взятку

Руководителя отдела Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в Станично-Луганском районе будут судить за вымогательство и получение неправомерной выгоды, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Установлено, что в конце марта - начале апреля 2016 года чиновник получил от директора одного из предприятий, работающего в сфере земельных отношений, 2 тысячи гривен взятки за предоставление «заинтересованным лицам» подъемников на земельные участки, которые необходимы были для проведения работ по построению на территории Станично-Луганского района линий опор электропередач.

Обвинительный акт в отношении указанного руководителя, который в соответствии с Законом Украины "О государственной службе" занимает ответственное положение, направлен в суд.

Справка: санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.