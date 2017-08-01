На Херсонщине начал работу благотворительный лагерь для детей бойцов АТО и переселенцев

В Херсонской области начал работу благотворительный лагерь для детей бойцов АТО и вынужденных переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА.

В лагере «Дерево жизни», расположенном в селе Лазурное, отдохнут дети украинских военных, дети-переселенцы из Донбасса и проживающие вблизи линии разграничения.

В общем к участию в нем привлечены 114 ребят из Луганской, Донецкой, Львовской, Киевской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской и Черкасской областей.

В течение двух недель дети будут иметь возможность отдыхать и оздоравливаться, купаться в море и загорать, заниматься спортом, участвовать в различных мастер-классах, конкурсах, викторинах, полевых играх.

Важным элементом программы является ее воспитательный компонент — для детей подготовлены кружки по истории Украины, обществоведению и культурологии, дискуссии по актуальным вопросам современности.

Для работы в лагере задействованы 42 воспитателя и инструктора, среди которых есть и вынужденно переселенные лица, участники АТО, а также СУМовцы из США, Канады и Великобритании.

Стоит отметить, что такой лагерь происходит уже третий год подряд.