На угольные предприятия Луганщины пришли проверяющие

Инспекторами Управления горного надзора начато проведение внеплановых проверок угольных предприятий области.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Гоструда в Луганской области.

"Инспекторами Управления горного надзора ГУ Гоструда в Луганской области в соответствии со статьей 6 Закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" от 05.04.2007г №887-V в начале августа начато проведение внеплановых проверок", - говорится в сообщении.

Как сообщают в ведомстве, основанием для их осуществления является выполнение требований п. 4 раздела 7 протокола № 36 заседания Кабинета Министров Украины от 24 мая 2017 года и приказа Главного управления Гоструда в Луганской области от 12.07.2017р. №132.

Также отмечено, что проверки по соблюдению требований охраны труда и техники безопасности на угольных предприятиях Луганской области планируется проводить согласно разработанному графику в течение августа-сентября 2017 года. Информация о результатах проведения внеплановых проверок будет сообщена дополнительно.