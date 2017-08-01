За неделю в Донбассе погибли три мирных жителя

За неделю (4-11 августа) в зоне антитеррористической операции на Донбассе погибли три мирных жителя, еще трое получили ранения.

Об этом на брифинге сообщил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"В течение прошлой недели СММ ОБСЕ подтвердила шесть жертв среди гражданского населения, из которых трое погибших и трое раненых", - сообщил Хуг.

С начала года в результате боевых действий на Донбассе погибли 62 человека, 283 были ранены.