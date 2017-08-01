Полицейский-переселенец умер на блокпосту в Марьинке

В Донецкой области во время несения службы на блокпосту в Марьинке умер полицейский Александр Трегуб. Об этом сообщила спикер полиции Донецкой области Наталья Шиман на своей странице в Facebook.

«Сегодня Александр Трегуб заступил на стоп-контроль в Марьинке. Во время несения службы правоохранителю стало плохо. Коллеги предоставили ему домедицинскую помощь и вызвали скорую, но по дороге к Кураховской больнице сердце полицейского остановилось. Ему было 42 года. Личный состав полиции Донетчины выражает соболезнования родным и скорбит о невосполнимой утрате», – написала Шиман.

Также сообщается, что Александр Трегуб был переселенцем из Донецка, выехав в Мариуполь в 2014 году.

«Работал в областном главке полиции старшим оперативно-розыскной группы по линии карманных краж. Весь его служебный путь посвящено уголовном розыске – всего 21 год», – отметила спикер полиции.

Также Трегуб побывал в «горячих точках» Донецкой области.

«Марьинка, Авдеевка, Дебальцево – в составе сводных отрядов полиции старший сержант Трегуб побывал почти во всех горячих точках на карте Донецкой области. Спасал людей под сокрушительными обстрелами, помогал, поддерживал», – добавила Шиман.