В зоне АТО за сутки погиб военный

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 10 августа 2017 года, в результате боевых действий один украинский военный получил ранения, еще один погиб вследствие подрыва.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, пишет РБК-Украина.

"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский воин погиб, это произошло из-за подрыва на мине в районе Песков. Еще один военнослужащий получил ранения в результате снайперского обстрела", - сообщил Лысенко. По его словам, за минувшие сутки интенсивность обстрелов со стороны противника снизилась, в то же время боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ из тяжелого вооружения.