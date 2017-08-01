В Краматорске трехлетний ребенок отравился ядом для насекомых

Трехлетний мальчик отравился ядом для насекомых в Краматорске, - сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Донецкой области.

Отмечается, что вчера около 21.30 из Детского территориального медицинского отделения в Краматорский отдел полиции поступило сообщение о том, что в больницу с диагнозом "острое бытовое отравление препаратом для травли вредителей" доставлен ​​3-летний ребенок.

Как выяснили полицейские, 34-летняя мать мальчика вместе с ним находилась в парнике, который расположен на территории домовладения, и занималась хозяйственными работами.

"Мальчик увидел пластиковую бутылку с ядом от вредителей - зеленое вещество в гранулах, и пока женщина отвлеклась, открыл ее и начал есть. Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей, состояние его стабильное", - говорится в сообщении.

По факту проводится проверка.