В Краматорске трехлетний ребенок отравился ядом для насекомых

В Краматорске трехлетний ребенок отравился ядом для насекомыхСегодня, 13:25
Трехлетний мальчик отравился ядом для насекомых в Краматорске, - сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Донецкой области.
Отмечается, что вчера около 21.30 из Детского территориального медицинского отделения в Краматорский отдел полиции поступило сообщение о том, что в больницу с диагнозом "острое бытовое отравление препаратом для травли вредителей" доставлен 3-летний ребенок.
Как выяснили полицейские, 34-летняя мать мальчика вместе с ним находилась в парнике, который расположен на территории домовладения, и занималась хозяйственными работами.
"Мальчик увидел пластиковую бутылку с ядом от вредителей - зеленое вещество в гранулах, и пока женщина отвлеклась, открыл ее и начал есть. Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей, состояние его стабильное", - говорится в сообщении.
По факту проводится проверка.