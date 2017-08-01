Доплаты военным на первой и второй линиях обороны в АТО повысят уже с сентября

Повышенные доплаты военным на первой и второй линиях обороны в зоне АТО начнут выплачивать в сентябре этого года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Уже с сентября будут повышены доплаты военнослужащим, выполняющим свой долг в зоне АТО на первой линии обороны до 10 тыс. гривен в месяц, на второй линии - до 4, 5 тыс", - написал президент.

По словам главы государства, на 15-20% вырастет денежное содержание рядового, сержантского, старшинского состава воздушно-десантных войск и морской пехоты. Порошенко также сообщил о том, что министр обороны Степан Полторак подписал соответствующий приказ.