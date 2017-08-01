Пользователи PayPal из Украины столкнулись с проблемами при переводе денег на иностранные аккаунты

Крупнейшая электронная платежная система PayPal в связи со сбоем уже несколько дней блокирует денежные переводы с украинских аккаунтов, передает ain.ua.

Сообщается, что пользователи PayPal из Украины жалуются на то, что при попытке перевести деньги, например, на иностранный аккаунт сервис платежной системы сообщает о проблеме и предлагает обратиться в поддержку.

В то же время в PayPal заявляют, что знают о проблемах, но пока не могут назвать сроки их устранения. Также сообщается, что при этом при проведении платежей на торговых площадках США проблем у пользователей из Украины нет, а блокируются только прямые переводы. В PayPal сообщают о сотнях заявок от украинских пользователей в связи со сбоем.

Отметим, в Украине через PayPal можно только осуществлять платежи, но не принимать деньги из-за рубежа.