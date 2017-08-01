НАБУ создает подразделение, которое займется «оборонкой»

Национальное антикоррупционное бюро формирует подразделение, которое будет специализироваться на сфере обороны.

Об этом сообщил на пресс-конференции директор НАБУ Артем Сытник, передает Укринформ.

«Сейчас у нас формируется оборонное подразделение. Это подразделение чрезвычайно важно в условиях войны и финансирования Министерства обороны», - сказал он.

Сытник рассказал, что дело о коррупции на Львовском бронетанковом заводе было первым результатом работы нового подразделения НАБУ.

К его достижениям он отнес и уголовное производство по факту хищения 16,5 млн грн при реализации проекта «Стена».

В целом, отметил директор НАБУ, формирование ведомства можно считать завершенным. После открытия региональных ячеек НАБУ в Харькове и Одессе вакантными остаются только 50 постов.