НАБУ создает подразделение, которое займется «оборонкой»Сегодня, 17:43
Национальное антикоррупционное бюро формирует подразделение, которое будет специализироваться на сфере обороны.
Об этом сообщил на пресс-конференции директор НАБУ Артем Сытник, передает Укринформ.
«Сейчас у нас формируется оборонное подразделение. Это подразделение чрезвычайно важно в условиях войны и финансирования Министерства обороны», - сказал он.
Сытник рассказал, что дело о коррупции на Львовском бронетанковом заводе было первым результатом работы нового подразделения НАБУ.
К его достижениям он отнес и уголовное производство по факту хищения 16,5 млн грн при реализации проекта «Стена».
В целом, отметил директор НАБУ, формирование ведомства можно считать завершенным. После открытия региональных ячеек НАБУ в Харькове и Одессе вакантными остаются только 50 постов.