На Луганщине задержали минометчика «ЛНР»

В Луганской области правоохранители задержали боевика террористической организации "Луганская народная республика ".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Так, правоохранителями установлено, что в июне 2014 года 28-летний житель Луганской области добровольно вступил в одно из структурных подразделений силового блока террористической организации ЛНР.

Отмечено, что в составе указанного формирования боевик занимал военную должность минометчика.

Сотрудники Службы безопасности Украины в Луганской области 9 августа задержали пособника террористов в г. Рубежное Луганской области.

Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности террористической организации).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.