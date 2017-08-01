Бойцов АТО подозревают в убийстве мирной жительницы

Военнослужащих одного из подразделений Вооруженных сил Украины подозревают в убийстве женщины в ходе бытового конфликта в зоне проведения антитеррористической операции, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Вчера, 9 августа, в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение о том, что госпитализировано гражданское лицо, мужчина, с диагнозом огнестрельное ранение правой голени, нанесенное неизвестным лицом, и женщина с телесными повреждениями в виде огнестрельных ранений, которая умерла в больнице от полученных повреждений», – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что по предварительным данным происшествие произошло на фоне бытовой споры между военнослужащими одного из подразделений Вооруженных сил Украины и гражданскими лицами.

«По указанному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава преступления. Сейчас устанавливаются возможные мотивы совершения уголовного преступления. Командование АТО выражает глубокие соболезнования семье погибшей и будет принимать меры по проведению объективного следствия», – сказано в сообщении.