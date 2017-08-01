"Республика" самостоятельно обеспечивает себя водой на 90%. Об этом заявил главный инженер "Луганскводы" Дмитрий Бидлюченко, пишут сепаратистские СМИ.

"Сегодня Республика добывает и получает воду в объеме около 320 тысяч метров кубических в сутки – это всего. ЗФС (Западная фильтровальная станция на подконтрольной Украине территории Луганщины) на сегодня подает нам где-то порядка 34 тысяч метров кубических метров. То есть это где-то 10%. 90% своей воды и 10% − со стороны Украины", − сообщил Бидлюченко.

Он добавил, что на данный момент специалисты предприятия проводят мероприятия, направленные на увеличение объемов добываемой из собственных источников воды.

"Да, где-то есть проблемы, зависящие как от нас, так и не от нас, и определенные нюансы с напряжением. То есть мы не всегда можем включить насосы и, наоборот, их отключаем. Но мы идем к тому, чтобы быть независимыми в плане воды", − сказал представитель "Луганскводы".