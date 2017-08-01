Незаконно получавших помощь переселенцев привлекают к уголовной ответственности

Переселенцев привлекают к уголовной ответственности по статье «Мошенничество».

Об этом рассказал переселенец из Донецка Дмитрий, сообщается в дайджесте БФ «Право на защиту» и БФ «Восток-SOS».

По словам переселенца, его вызвали на допрос в одно из управлений полиции Киева. В телефонном режиме следователь сообщил, что Дмитрия пока допросят в качестве свидетеля, но позже он будет фигурировать подозреваемым в уголовном производстве по факту мошенничества. И все потому, что в 2014-2015 годах Дмитрий получал адресную помощь переселенцам для покрытия расходов на проживание, в том числе жилищно-коммунальных услуг. При этом он не сообщил управлению соцзащиты о том, что у него есть депозит, размер которого превышал предельно допустимый.

Стоит отметить, что в последнее время к юристам поступает все больше подобных обращений.

В Едином государственном реестре судебных решений насчитывается более 30 приговоров, вынесенных в 2017 году переселенцам, которым адресная помощь была выплачена, хотя они имели деньги на депозите или недвижимость. В большинстве случаев переселенцы были обвинены по ст. 190 ( «Мошенничество») и ст. 358 ( «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов»).

«Все найденные нами приговоры – обвинительные, то есть, переселенцы были признаны виновными в совершении преступления. И хотя большинство из них были привлечены к ответственности в виде штрафа от 510 до 850 грн, тем не менее, это означает, что у внутренне перемещенного лица будет судимость, да еще и по таким статьям. А это может негативным образом отразиться на дальнейшей жизни, работе», – комментирует ситуацию юрист БФ «Восток-SOS» Алена Лунева.

Однако, кроме штрафов, есть в Реестре и другие примеры уголовной ответственности переселенцев. Например, это лишение свободы сроком на год и месяц с испытательным сроком на 1 год, или 200 часов общественных работ.

«Мы считаем, что такие меры, как привлечение к уголовной ответственности переселенцев за получение ими адресной помощи, несмотря на наличие депозита и недвижимости, являются чрезмерными. Особенно, если переселенец добровольно вернул эти средства – в таком случае государству возмещен причиненный вред, однако уголовное производство даже при таких обстоятельствах не прекращается», – отмечает юрист.

Юристы напоминают, что в соответствии с п. 6 Порядка предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам на покрытие расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, утвержденного Постановлением КМУ от 01.10.2014 №505, основанием для отказа в назначении адресной помощи является наличие у любого члена семьи на депозитном банковском счете денежных средств в сумме, превышающей 10-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц.