Хто забезпечує водою та електроєнергією ОРДЛО?

Мінська підгрупа щодо врегулювання конфлікту на Донбасі визначила дивний механізм для погашення боргів за воду і енергопостачання підприємствами ОРДЛО. Зокрема, сторони домовилися про передачу готівки бойовиками у якості оплати за споживану воду. Причому працівники СБУ мали б гарантувати безпеку на момент передачі готівки.

Було визначено місце зустрічі, куди представники самопроголошених "республік" мали привезти валізу з готівкою і під гарантію недоторканності і безпеки внести кошти на рахунки компаній в українських банках. Механізм мав запрацювати 20 липня. Утім, під час зустрічі в обумовленому місці представників ОРДЛО з валізою готівки затримали співробітники СБУ.

Україна наразилися на можливі звинувачення з боку окупаційних адміністрацій "ЛДНР" щодо невиконання українською стороною взятих на себе зобов'язань.

Після заяви з боку "ЛДНР" про націоналізацію українських підприємств, Україна повинна була призупинити будь-яку співпрацю. Ще в квітні представники влади стверджували, що "ЛНР" відключена від енергопостачання за борги. І тільки в липні прозвучала заява про відключення "ДНР". Виникає питання: чи було насправді відключення "ЛНР", і чи не означає це, що ми і далі постачаємо на окуповані території воду і електроенергію?

Заява уряду про синхронізовану роботу ТЕС біля міста Щастя на Луганщині з єдиною енергосистемою України не відповідає дійсності.

30 січня 2017 року в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш сказав, що тимчасово окуповані території Донбасу неможливо відключити від електроенергії, тому що енергосистема між підконтрольною і непідконтрольною частиною єдина. "Мова йде про те, що контрольовані території залежать від неконтрольованих. Енергосистема побудована таким чином, що вона пов'язує ці території, робить їх взаємозалежними", - констатував міністр.

Наразі немає технічних можливостей це зробити без будівництва окремої підстанції.

Щоб синхронізувати роботу енергосистем на окупованих територіях з Україною, потрібно побудувати нову підстанцію в м. Кремінна. Для вирішення цієї проблеми і забезпечення надійного енергопостачання та цього регіону (контрольованих ЗСУ територій Луганської області) Кабінетом міністрів було розглянуто пропозицію Луганській військово-цивільної адміністрації про проектування будівництва нової підстанції 500 кВ в районі міста Кремінна і лінії 220 кВ, які цю підстанцію з'єднають з Сєвєродонецьком.

За словами Ковальчука, у другому півріччі 2016 року мало б початися будівництво. нової підстанції і до кінця 2017 року завершитися.

Почати у 2016 році будівництво станції в районі м. Кремінна не вдалося, утім, у січні 2017 року НАЕК "Укренерго" оголосила тендер на будівництво в Луганській області підстанції 500 кВ "Кремінська" із заходом високовольтних ліній 500 кВ "Донбаська - Донська" і 200 кВ "Кремінська - Ювілейна". Очікувана вартість будівництва - 1,08 млрд. гривень без ПДВ.

Підстанцію повинні побудувати протягом 2017-2018 років. Тільки після закінчення будівництва ПС "Кремінська" і введення її в експлуатацію у 2018 році будуть створені технічні умови які дозволять синхронізувати систему електропостачання півночі Донбасу з ОЕС України, яка нині працює за "острівною" схемою зі зниженою генерацією Луганською ТЕС.

Примітно, що вартість будівництва підстанції зросла майже вдвічі – з 550 мільйонів гривень до 1,08 мільярда.

Варто зазначити, що також не відповідає дійсності інформація, що Росія повністю забезпечує електроенергією ОРДЛО. РФ забезпечує лише населення. Але там працюють шахти і помислові підприємства, тобто промислова напруга з України йде, а платять за це українці.

Д. Снєгирьов