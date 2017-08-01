В Минобороны рассказали о потерях в зоне проведения АТО

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 8 августа 2017 года, в результате боевых действий трое украинских военнослужащих погибли, еще 9 получили ранения.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает РБК-Украина.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий трое украинских военных погибли, 9 получили ранения", - сообщил Лысенко. Он также уточнил, что двое военных погибли в районе Марьинки Донецкой области