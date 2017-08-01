Жителям ЛНР разрешили ездить в Ростов без полиса на машину

Россия усиливает пограничный контроль на автомобильных пунктах пропуска на неконтролируемом Украиной участке госграницы в Луганской области.

Об этом в Facebook написал координатор "Информационного Сопротивления" Дмитрий Тымчук.

Так, при пересечении гражданами российского ПП "Гуково", их паспортные данные вносятся в соответствующую компьютерную базу Пограничной службы ФСБ РФ. При этом, в зависимости от имеющейся о личности информации, в отношении данного лица осуществляется упрощенный, обычный или усиленный пограничный и таможенный контроль.

Такая практика создает значительные очереди при попытках граждан оккупированных территорий выехать на территорию РФ, что вызывает их недовольство.

Вместе с тем, согласно достигнутым договоренностям между Пограничной службой РФ и "пограничной службой ЛНР", для граждан "республики", которые обязуются на территории России не покидать пределы Ростовской области, оформление страхового полиса на легковой автомобиль не является обязательным.