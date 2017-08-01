На КПВВ «Станица Луганская» силовики установили несколько фактов нарушения Порядка перемещения через линию соприкосновения

Вчера, 08.08.2017, при несении службы на КПВВ "Станица Луганская" сотрудники управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон проведения АТО «Фантом» Главного управления ГФС в Луганской области установили несколько фактов нарушения Порядка перемещения лиц через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

Так, 61-летняя гражданка пыталась пронести во временно оккупированный Луганск товары медицинского назначения (стетоскопы, ингаляторы, тесты для определения глюкозы в крови и беременности) ориентировочной стоимостью почти 15 тыс. грн.

А три гражданина планировали заработать деньги на продаже спортивного инвентаря для бокса. Они пытались в сумках доставить в Луганск боксерские перчатки, шлемы и др.

Кроме того, на дороге к незаконной переправе через реку Северский Донец, между селами Лопаскино и Трехизбенка, фантомовцы задержали два легковых автомобиля. Их водители, жители с. Трехизбенка, пытались переправить во временно неподконтрольный правительству Украины г. Славяносербск 650 кг перца и баклажанов.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 204-3 КУоАП.