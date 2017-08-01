» » На КПВВ «Станица Луганская» силовики установили несколько фактов нарушения Порядка перемещения через линию соприкосновения

На КПВВ «Станица Луганская» силовики установили несколько фактов нарушения Порядка перемещения через линию соприкосновения

Сегодня, 10:59 citynews.net.ua | Напечатать

Вчера, 08.08.2017, при несении службы на КПВВ "Станица Луганская" сотрудники управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон проведения АТО «Фантом» Главного управления ГФС в Луганской области установили несколько фактов нарушения Порядка перемещения лиц через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

Так, 61-летняя гражданка пыталась пронести во временно оккупированный Луганск товары медицинского назначения (стетоскопы, ингаляторы, тесты для определения глюкозы в крови и беременности) ориентировочной стоимостью почти 15 тыс. грн.

А три гражданина планировали заработать деньги на продаже спортивного инвентаря для бокса. Они пытались в сумках доставить в Луганск боксерские перчатки, шлемы и др.

Кроме того, на дороге к незаконной переправе через реку Северский Донец, между селами Лопаскино и Трехизбенка, фантомовцы задержали два легковых автомобиля. Их водители, жители с. Трехизбенка, пытались переправить во временно неподконтрольный правительству Украины г. Славяносербск 650 кг перца и баклажанов.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 204-3 КУоАП.


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