Грымчак пообещал пенсию украинцам в ОРДЛО

На неконтролируемой Украиной территориях Донбасса нет возможности выплачивать деньги пенсионерам. Но если человек выедет на украинскую сторону, он получит пенсию за все годы, которые ее не получал. Об этом в эфире телеканала ZIK сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

«Мы не можем сейчас выплачивать пенсию на неконтролируемой территории по многим причинам. Но эти деньги принадлежат людям, которые ее заработали. Единственное, что я могу сказать в эфире и это гарантировано государством, если человек все же выедет на контролируемую Украиной территорию, он получит всю пенсию за все годы, которые ее не получал - в полном объеме, до последней копейки», - рассказал Грымчак.

Он подчеркнул, что каждый украинец имеет право получить пенсию.

«На Донбассе есть часть людей, которая по многим причинам не может выехать. Но пока нет механизма, как сделать так, чтобы им там выплачивать деньги. Хотя мы уже частично разработали методы, позволяющие признавать людей, которые родились в Донбассе. Выдаем им свидетельства о рождении, паспорта, предоставляем право на образование и так далее», - сказал он.