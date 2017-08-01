С начала АТО погибли 2307 военных

С начала конфликта на Донбассе погибли 2307 украинских военных. Об этом в интервью LIGA.net сообщил начальник Генерального штаба Виктор Муженко.

«Война всегда уничтожает людей. Такая у нее природа. У нас за три года войны 2307 безвозвратных потерь и 8185 раненых (по состоянию на 27 июля. – Ред.). Это чисто боевые потери», – отметил он.

Муженко также сообщил, что небоевые потери составляют 871 человек. «К небоевым потерям относят смерти военнослужащих от болезней, гибель от нарушения мер безопасности, - например, обращения с оружием, - гибель в ДТП, самоубийства. Заявления, что небоевые потери превышают боевые, не соответствуют действительности. Наоборот, по сравнению с 2015-2016 годами они уменьшились в разы. Это фактор манипуляции общественным мнением со стороны безответственных должностных лиц, а иногда и просто провокаторов, которые не несут ответственности за свои заявления», – подчеркнул он.