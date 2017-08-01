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Для обеспечения переселенцев жильем необходимо 20-40 млрд долларов

Вчера, 16:40 citynews.net.ua | Напечатать

Вопрос обеспечения жильем всех временно перемещенных лиц требует финансирования в размере от 20 до 40 млрд долларов. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи,  - сообщает "РБК-Украина".

"Стоимость проблемы зашкаливает до нереальных для государства масштабов, речь идет о 20-40 миллиардах долларов для решения этих проблем", - заявил Куркчи. 

По его словам, процесс обеспечения переселенцев жильем может занять много времени даже при наличии необходимых средств.

Также он отметил необходимость максимального упрощения системы банковской верификации временно перемещенных лиц.


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