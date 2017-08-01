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В ГФС пояснили особенности налогообложения недвижимости на оккупированной территории

Вчера, 16:26 citynews.net.ua | Напечатать

Недвижимость, принадлежащая временно переселенным лицам и находящаяся на оккупированных территориях, либо разрушенная в ходе военных действий, не подлежит обложению налогом на недвижимость.

Об этом в интервью Фактам рассказал директор департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы Украины Павел Дроняк.

По его словам, такая норма распространяется на жилое и нежилое недвижимое имущество вынужденных переселенцев действует в период с 14 апреля 2014 года и по 31 декабря того года, в котором будет завершена антитеррористическая операция на Донбассе. С целью урегулирования насущного вопроса в Налоговый кодекс Украины были внесены соответствующие изменения.


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