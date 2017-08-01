В Украине начался внеочередной призыв на службу в Нацгвардию

Внеочередной призыв на службу в Национальной гвардии начался в Украине согласно Указу Президента №178/2017 от 7 июля 2017 года. Об этом сообщает Остров .

Согласно указу, на срочную военную службу в Национальной гвардии Украины будут призваны "пригодные по состоянию здоровья к военной службе граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу".

Указом было предписано Кабмину, а также областным и Киевской городской государственной администрации "обеспечить выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва в августе 2017 года граждан Украины на срочную военную службу в Национальной гвардии Украины".

Ранее в Генштабе заявляли, что внеочередной призыв проводят в связи с недобором в Нацгвардию во время майского призыва.