ОБСЕ предлагает открыть больше КПВВ в Луганской области

В Луганской области на линии разграничения для въезда и выезда необходимо оборудовать больше пропускных пунктов, ради мирных жителей, которые ежедневно пересекают линию соприкосновения.

Об этом заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает в Twitter пресс-служба организации.

Также Хуг сообщает, что мост в Станице Луганской, который нуждается в ремонте, - единственный пункт пропуска в области. Однако ремонт возможен только при условии прекращения огня и разведения сил.