В Северодонецке задержали чиновника за взятку

Оперативники полиции, СБУ и прокуратуры задержали директора коммунального учреждения на взятке в 70 тысяч гривен, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, сотрудники областного управления защиты экономики установили, что чиновник требовал неправомерную выгоду от предпринимателя в виде 10% "отката" за перечисление ему 700 тысяч гривен бюджетных средств на поставку продуктов питания.

Средства директор коммунального учреждения получал в несколько этапов. Правоохранители задержали чиновника после получения им последней части взятки. Изъято 50 тысяч гривен. Задержан чиновник на одной из улиц города Северодонецк.

В настоящее время следователи сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.