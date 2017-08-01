Ряд украинских компаний умышленно заразили свои компьютерные системы вирусом "Petya.А", чтобы скрыть преступную деятельность и уклониться от уплаты штрафов. Об этом сообщается на сайте Киберполиции.

Оперативники ведомства установили перечень компаний, которые решили воспользоваться общегосударственной кибератакой и "намеренно загружали себе данный вирус для сокрытия своей преступной деятельности и уклонения от уплаты штрафных санкций государстве". Отмечается, что уже предпринимаются меры по привлечению руководства данных компаний к ответственности.

Это удалось выяснить после того, как оперативники киберполиции разоблачили 51-летнего жителя Никополя Днепропетровской области на распространении вируса "Petya.А". В частности, он на файловых обменниках и социальных каналах сети Интернет выложил видео с подробным описанием того, каким образом можно запустить указанный вирус на компьютерах.

"В комментариях к видео мужчина разместил ссылку на свою страницу в социальной сети, на которую он загрузил сам вирус и распространил его пользователям сети Интернет", - отмечают в киберполиции.

По месту жительства злоумышленника работники киберполиции провели санкционированный обыск. В результате обыска полицейские изъяли компьютерную технику с помощью которого распространялся компьютерный вирус под названием "Petya.A". Вирус был скачан на около 400 компьютеров.

"В настоящее время изъятая техника направлена для проведения всех необходимых экспертиз. Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 1 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) УК Украины. Решается вопрос об объявлении мужчине подозрения", - отмечают в ведомстве.

Как сообщалось ранее, 27 июня в Украине произошла крупная вирусная атака.