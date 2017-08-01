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Минобороны заявило о миллионных нарушениях в одной из бригад ВСУ

Сегодня, 12:58 citynews.net.ua | Напечатать

Минобороны заявило о миллионных нарушениях в одной из бригад ВСУВ ходе проведения планового аудита в 24 отдельной механизированной бригаде был выявлен ряд нарушений, которые привели к потерям на сумму почти 5 млн гривен, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Основная сумма нарушений, а это более 4,2 млн грн, связана с «безосновательным завышением объемов и стоимости услуг по питанию». В частности, по данным аудита, в течение 2016 года ежедневно безосновательно находились на трехкратном пищевом обеспечении от 200 до 450 офицеров и контрактников.

«Вызывает сомнения и тот факт, что зафиксирована почти 100-процентная явка на приемы пищи в подразделении офицеров и контрактников, даже в выходные и праздничные дни», - говорится в сообщении.

Кроме этого, в ходе аудита было выявлено более 433 тыс. гривен незаконных расходов на выплату заработной платы. Эти средства выплачены военнослужащим, которые считаются самовольно оставившими воинскую часть и не имеющими права на получение денежного обеспечения, пока идет расследование указанных фактов.

Также обнаружена недостача имущества продовольственной службы на сумму почти 185 тыс. гривен.

Наряду с этим установлены нарушения, связанные с неучетом полученного военного имущества, несвоевременными выплатами денежного обеспечения и другие.

«Министр обороны в связи с этим принял решение провести детальную проверку выявленных фактов. По результатам работы комиссии от военной службы правопорядка, тыла Вооруженных Сил и аудита будет дана оценка законности принятых руководством военной части решений», - резюмировали в ведомстве


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