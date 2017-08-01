«ЛНР»: при обстреле Первомайска ранен мужчина

Незаконная организация «ЛНР» обвинила украинскую сторону в обстреле окраин города Первомайск в Луганской области. Как пишет подконтрольный «ЛНР» сайт ЛИЦ, в результате обстрела ранение получил мирный житель.

«3 августа в дневное время суток в результате обстрела со стороны украинских силовиков получил ранения мирный житель - Чумак Н.Н. 1977 года рождения. Во время обстрела Чумак Н.Н. двигался в своем автомобиле в районе Новоалександровки (Первомайск)», – сказано в сообщении.

Как утверждают в «генпрокуратуре ЛНР», мужчина получил осколочные ранения в области поясницы и грудной клетки.

Также в «ЛНР» заявляют об обстреле Славяносербска, что стало причиной попадания снарядов в три жилых дома.