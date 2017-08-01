9 августа в Северодонецке пройдут учения СБУ

Учения сотрудников Службы безопасности Украины будут проходить на территории города Северодонецк 9 августа, передает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Так, в связи с проведением в Северодонецке 9 августа тактико-специальных учений по противодействию террористической и диверсионной угрозам Служба безопасности Украины призывает жителей города в период учений не покидать свои дома без необходимости, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами.

Все действия происходят в рамках действующего законодательства.

"Просим при себе обязательно иметь паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность. В случае получения информации о причастности неизвестных лиц к диверсионно-разведывательным группам или террористическим подразделениям боевиков, немедленно сообщайте в адрес дежурных служб: Управление СБУ в Луганской области, тел .: (06452) 3-31-46; Главное управление Национальной полиции в Луганской области, тел .: 102, (06452) 4-20-42", - сказано в сообщении.