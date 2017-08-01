В Новоайдарском районе СБУ задержала боевика из оккупированного Луганска

В Луганской области сотрудники СБУ задержали боевика одного из незаконных вооруженных формирований террористической организации ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители обнаружили жителя Луганска в одном из прилегающих к линии соприкосновения поселков Новоайдарского района, где он скрывался после бегства из расположения своей террористической группировки.

В СБУ установили, что задержанный боевик не выдержал систематических издевательств главарей бандформирования, которые применяли насилие к подчиненным.

Вместе с тем, мужчина с 2014 года находился в составе незаконных вооруженных формирований и принимал активное участие в боевых столкновениях с силами АТО.

Оперативники СБУ изъяли у боевика документы, подтверждающие его принадлежность к террористическим бандформированиям ЛНР.