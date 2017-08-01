Один военный погиб, пятеро травмированы на учениях в Киевской области

Один военный погиб, пятеро травмированы на учениях в Киевской областиСегодня, 14:06
На одном из военных полигонов Киевской области в результате разрыва артиллерийского боеприпаса один военнослужащий погиб, еще 5 военных получили травмы.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.
«Сегодня, 4 августа, около 11:00 на одном из военных полигонов Киевской области во время проведения боевых стрельб в результате разрыва артиллерийского боеприпаса один военнослужащий погиб, еще пятеро военнослужащих получили травмы различной степени тяжести», – говорится в сообщении.
Раненым оказана неотложная медицинская помощь и эвакуированы в медицинское учреждение.
Сообщается, что на месте происшествия работает комиссия и представители правоохранительных органов для установления причины и обстоятельств чрезвычайной ситуации.