Один военный погиб, пятеро травмированы на учениях в Киевской области

На одном из военных полигонов Киевской области в результате разрыва артиллерийского боеприпаса один военнослужащий погиб, еще 5 военных получили травмы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

«Сегодня, 4 августа, около 11:00 на одном из военных полигонов Киевской области во время проведения боевых стрельб в результате разрыва артиллерийского боеприпаса один военнослужащий погиб, еще пятеро военнослужащих получили травмы различной степени тяжести», – говорится в сообщении.

Раненым оказана неотложная медицинская помощь и эвакуированы в медицинское учреждение.

Сообщается, что на месте происшествия работает комиссия и представители правоохранительных органов для установления причины и обстоятельств чрезвычайной ситуации.