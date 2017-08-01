Абоненты украинских операторов больше не могут звонить на номера подконтрольного группировке «ЛНР» мобильного оператора «Лугаком».

Об этом сообщает «министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР».

«К сожалению, звонки с украинских операторов связи на номера "Лугаком" закрыты в ручном режиме. Абоненты украинских операторов связи смогут звонить абонентам "Лугаком" только после открытия выхода на нашу нумерацию +38072ХХХХХХХ с их стороны», – говорится в сообщении.