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Насалик: Украина собирается отказаться от антрацита к концу 2019 года

Сегодня, 11:15 citynews.net.ua | Напечатать

Министерство энергетики и угольной промышленности разработало четкий график перевода энергоблоков на газовую группу угля, который позволит к концу 2019 г. отказаться от использования угля антрацитовой группы.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, сообщает пресс-служба министерства.

Он также сообщил, что согласно графику к концу 2018 г. удастся заместить около 6 млн т антрацита.

"Наша задача - не диверсифицировать поставки антрацита, а осуществить его замещение", - сказал министр.

Насалик также рассказал о мерах по переводу котлоагрегатов с антрацитового на газовый уголь. В частности с 2016 г. реализуется пилотный проект перевода энергоблоков № 2 и № 5 Змиевской ТЭС, входящей в компанию Центрэнерго, на газовую группу угля. В мае этого года энергоблок № 2 включен в сеть для выполнения пусконаладочных работ, реконструкция энергоблока № 5 продолжается.

Кроме того, по словам министра, стоит задача по увеличению собственной добычи угля на 10 млн т, что позволит полностью отказаться от импорта и обеспечить тепловую генерацию отечественным углем.

"Реальный сектор, который может обеспечить дополнительный объем добычи угля - это государственные шахты", - сказал Насалик.

Он сообщил, что выделенные в этом году 300 млн грн позволили запустить новые лавы, суммарная добыча из которых составляет около 5 тыс. т угля в сутки.

Также Насалик напомнил, что в 2017 г. впервые за 25 лет была снижена оптовая рыночная цена электроэнергии, увеличена доля атомной генерации в балансе электрической энергии.


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