Суд по делу Ефремова уже допросил треть свидетелей

В Старобельском районном суде Луганской области по делу экс-руководителя Партии регионов Александра Ефремова в настоящее время уже допрошены треть свидетелей стороны обвинения. Об этом рассказал его адвокат Александр Мельников, передает УНН.

По словам Мельникова, суд по делу Ефремова находится на стадии допроса свидетелей.

«Сейчас где-то треть мы допросили. Сторона обвинения заявила 73 свидетелей», - сказал он.

Адвокат также рассказал, что после допроса свидетелей защита планирует заявить ходатайство в суде о допросе их свидетелей.

«Мы будем определяться (с допросом свидетелей защиты - ред.) После допроса свидетелей обвинения», - уточнил Мельников.

Кроме того, защитник напомнил, что 25 июля суд продлил меру пресечения Ефремову до 22 сентября.