В Украине стартовал конкурс на получение мини-грантов для переселенцев с инвалидностью

Национальная ассамблея людей с инвалидностью Украины объявляет о начале конкурса на мини-гранты для открытия собственного бизнеса. Об этом сообщается на сайте ассамблеи.

Отмечается, что конкурс проводится в рамках Международного проекта "Тренинги, расширение экономических возможностей, вспомогательные технологии и услуги медицинско /физической реабилитации", который реализуется в Украине UCP Wheels for Humanity (США) совместно с Украинской ассоциацией физических терапевтов и Всеукраинским общественным объединением "Национальная Ассамблея людей с инвалидностью Украины". Проект финансируется Агентством США по международному развитию USAID.

"Конкурс направлен на поддержку занятости и трудоустройства, расширение экономических возможностей лиц с инвалидностью, в том числе внутренне перемещенных лиц, пострадавших в результате конфликта на Востоке Украины и членов их семей путем открытия собственного бизнеса (ФОТ) и поддержки действующих субъектов предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.

В конкурсе могут участвовать:

- физические лица-предприниматели из числа целевой группы проекта, в т.ч. которые получили мини-гранты в рамках проекта ТЕАМ;

- физические лица с инвалидностью из числа целевой группы проекта;

- предприятия общественных организаций людей с инвалидностью.

При этом не поддерживается участие в конкурсе: политических партий; общественных организаций, деятельность которых связана с политическими партиями.

География реализации проекта: Донецкая, Днепропетровская, Харьковская, Львовская, Винницкая, Киевская области и город Киев.

Целевая группа проекта: внутренне перемещенные лица с инвалидностью, в том числе с Востока и Крыма, члены их семей, лица с инвалидностью, проживающих в населенных пунктах, на территории которых осуществлялась АТО.

Конкурс проводится с 1 августа по 30 сентября 2017 года.

Общий бюджет конкурса: 35000 $ США.

Размер финансирования на создание или сохранение одного рабочего места до 1000 долларов США (в виде натуральной формы: оборудования, инвентаря)