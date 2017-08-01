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«ДНР» за «шпионаж» приговорила гражданина России к 18 годам тюрьмы

Сегодня, 17:35 citynews.net.ua | Напечатать

«Суд ДНР» приговорил гражданина России, уроженца Львовской области к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщает «МГБ ДНР».

Также отмечается, что «приговор» в отношении Александра Галагана был вынесен 6 июля.

Членами незаконной организации Галаган обвинялся «в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК ДНР 419 «Добровольная сдача в плен», 321 «Шпионаж», 232 «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», ч.1 ст. 378 «Незаконное пересечение Государственной границы Донецкой Народной Республики», ч.3 ст. 386 «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».

Он признан «виновным в совершении преступлений предусмотренных данными статьями и приговорен к 18 (восемнадцати) годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - говорится в сообщении.


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