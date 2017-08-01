СБУ задержала очередного Интернет-сепаратиста

СБУ задержала очередного Интернет-сепаратистаСегодня, 13:58
Служба безопасности Украины задержала администратора антиукраинских групп в социальных сетях в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ведомства.
"Выполняя задачу своих кураторов, так называемый пресс-секретарь и активный участник антиукраинской сепаратистской организации создал разветвленную сеть веб-ресурсов и сообществ в социальных сетях, которые использовал для призывов к захвату государственной власти, распространения антиукраинских материалов, поддержки военной агрессии РФ против Украины, продвижения идей создания так называемой "Новороссии", - отмечается в нем.
Во время обыска по месту жительства указанного лица оперативники спецслужбы изъяли компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
Производство открыто по ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий) Уголовного кодекса.