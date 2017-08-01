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Владимир Кличко объявил о завершении боксерской карьеры

Сегодня, 13:04 citynews.net.ua | Напечатать

Украинский боксер Владимир Кличко объявил о завершении своей 27-летней боксерской карьеры и заявил о желании заняться другой деятельностью.

Об этом он сказал в видеообращении, которое размещено на его канале в YouTube.

«В какой-то момент жизни в силу различных обстоятельств мы должны или хотим переключить нашу активность и подготовиться к следующей главе – к новым вызовам, испытаниям, с которыми придется столкнуться. Очевидно, я не исключение из правил и сейчас пришла моя очередь сделать это. Да, я делаю это с некоторым волнением, но я абсолютно готов к новым испытаниям. Я ожидаю и надеюсь, что моя следующая карьера, которую я планировал и параллельно начал несколько лет назад, станет хотя бы такой же успешной, как и предыдущая», – сказал он.

Виталий Кличко прокомментировал решение брата. «Володя принял решение. Он переворачивает страницу. И пишет новую историю…», – написал он на своей странице в Facebook.

Решение означает, что Владимир Кличко отказывается от боя-реванша с британцем Энтони Джошуа. 29 апреля Джошуа защитил чемпионский титул по версии IBF и выиграл пояса IBO и WBA. Кличко проиграл техническим нокаутом.

Кличко профессионально выступал в боксе с 1996 года в тяжелой весовой категории. Он был чемпионом мира по версиям WBO, IBO, IBF и WBA. В 1996 году Кличко взял золото на Олимпийских играх в Атланте. За 21 год профессиональной карьеры Кличко провел 69 боев, одержав 64 победы, из которых 53 нокаутом.


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