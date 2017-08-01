Геращенко посоветовала матери Агеева апеллировать к Путину

Вице-спикер Верховной Рады и украинский представитель на переговорах в Минске Ирина Геращенко считает, что журналист российской «Новой газеты» Павел Каныгин и мать Виктора Агеева должны апеллировать к президенту России Владимиру Путину.

Об этом она заявила в интервью 5 каналу.

«Хочу подчеркнуть, что семьи заложников находятся в тяжелом психологическом состоянии и я понимаю это их состояние, когда твой близкий человек находится незаконно в тюрьме и у тебя нет возможности даже поговорить с ним, то семьи заложников кидаются во все стороны...

То есть психологическое состояние родственников украинских заложников мне понятно. Но для меня самая подлость подлость так называемого либерального журналиста, который использует эти вещи, во-первых "либеральный" журналист "Новой газеты" должен обратиться к Путину, президенту своей страны, который разжигал войну против Украины, с требованием вывести войска и освободить украинцев – это будет честно. Это я говорю об украинской стороне, а что касается той женщины (Светлана Агеева – ред.) из России, которая посетила здесь своего сына, которого она, к сожалению, недостойно воспитала, то ей тоже надо апеллировать к президенту своей страны, который ее сына, кадрового военного, послал в Украину убивать украинцев», – заявила Геращенко.