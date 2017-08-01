Геращенко анонсировала встречу советников лидеров стран «нормандской четверки»

Первый заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко анонсировала встречу в «нормандском формате» на уровне политических советников в августе для обсуждения подготовки переговоров лидеров государств.

Об этом она заявила в эфире «5 канала».

«Пока речь идет о личной встрече в августе политических советников президентов, и ключевой темой этой встречи будет выполнение тех договоренностей и сигналов, которые прозвучали во время телефонного контакта лидеров «нормандского формата», в частности, это и стабилизация ситуации безопасности на Донбассе, но обычно и подготовка к возможной встрече лидеров. Я не исключаю», - сказала Геращенко.

Первый вице-спикер считает, что Россия пыталась заблокировать переговоры в нормандском формате.

«Я не исключаю, что игра Кремля заключается в том, что Германия входит в выборы, которые в них в сентябре, и возможно, РФ пытается блокировать эти личные встречи... Мне кажется, что Россия пыталась поставить на паузу «нормандский формат», учитывая выборы во Франции, в Германии», - добавила она.