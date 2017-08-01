Трамп подписал закон о введении новых санкций против России

Американский президент Дональд Трамп поставил подпись под текстом закона о введении новых санкций против Российской Федерации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей Белого дома.

26 июля 2017 года Палата представителей Конгресса США поддержала введение новых финансовых санкций против РФ, КНДР и Ирана. Законопроект запрещает отменять или смягчать санкции без согласия Конгресса.

28 июля законопроект почти единогласно поддержали в Сенате США.

Еврокомиссия высказала обеспокоенность таким шагом США из-за возможного влияния санкций на энергетическую независимость ЕС. Брюссель заявлял, что готовит ответные меры, если законопроект все таки утвердят.