Украина призывает завершить согласование списков заложников

Украинская сторона Трехсторонней контактной группы призывает завершить согласование списков заложников.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в соцсети Facebook.

"Украинская сторона жестко поставила вопрос недопустимости применения пыток по отношению к незаконно удерживаемым лицам, которые находятся на территории ОРДЛО.

В частности, речь идет о пытках, которым подверглась инвалид детства Людмила Сурженко. Мы призываем завершить согласование списков в письменном виде с тем, чтобы на следующей встрече ТКГ была достигнута договоренность об освобождении людей", - сказано в сообщении.