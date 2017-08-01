Молдова объявила российского вице-премьера персоной нон грата

Правительство Молдовы объявило персоной нон грата вице-премьера России Дмитрия Рогозина.

«Предлагаю сделать вице-премьера Дмитрия Рогозина персона нон грата в Молдавии и запретить ему пересекать территорию нашей страны», — заявил на заседании глава МИД республики Андрей Галбур, сообщает РИА Новости.

Решение поддержали большинство членов кабмина.

Ранее Рогозин обвинил лидера правящей партии Молдовы Владимира Плахотнюка в срыве своего визита в Кишинев и Тирасполь.

Напомним, Авиационные службы Румынии запретили полет над своей территорией самолету, на борту которого находился вице-премьер России Дмитрий Рогозин, направлявшийся в Кишинев