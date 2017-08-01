Украина наложит санкции на белорусские компании, которые напрямую торгуют с ОРДЛО

Украина будет применят санкции против белорусских компаний, которые напрямую поставляют продукцию на подконтрольные боевикам территории Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в интервью Naviny.by.

«Мы предупреждаем белорусскую сторону официально: если белорусские компании напрямую поставляют продукцию боевикам, то против них будут введены санкции. Причем, не только со стороны Украины: мы постараемся сделать все, чтобы эти санкции были введены Евросоюзом тоже», – сказал Кизим.

Посол отметил, что по информации телеканала «Белсат», белорусская кондитерская фабрика «Коммунарка» напрямую работает с Донецком.

«В случае подтверждения этих данных "Коммунарка" точно попадет в черный список и не сможет поставлять продукцию на территорию Украины», – добавил Кизим.