За сутки на Луганщине нашли 350 взрывоопасных предметов

Пиротехническими расчетами ГСЧС изъято 350 единиц взрывоопасных предметов за прошедшие сутки на Луганщине. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Луганской области.

Так, за прошедшие сутки, 1 августа, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 21,7 гектаров местности в г. Сватово, Новоайдарском районе и линии электропередач в Станично Луганском районе.

Также расчетами группы пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования (г. Ромны) было обследовано акваторию реки Северский Донец площадью 0,3 гектара в Попаснянском районе Луганской области.

Всего за минувшие сутки было обнаружено и изъято 350 взрывоопасных предметов: 99 артиллерийских снарядов, 2 минометные мины, 1 ручную гранату, 4 инженерных боеприпасов, 219 подрывников и 25 других взрывоопасных предметов.

Спасатели напоминают гражданам, что разминированием, обезвреживанием или уничтожением взрывоопасных предметов занимаются только подготовленные специалисты-саперы, допущенные к этому виду работ. При обнаружении взрывоопасного устройства нужно немедленно сообщить дежурным службам органов внутренних дел, ГСЧС (по тел. 101); не подходить к предмету, не прикасаться и не передвигать его.