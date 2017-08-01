Боевики обстреляли жилые кварталы Зайцево

Украинская сторона СЦКК сообщает, что 1 августа около 22:00 во время обстрела позиций сил АТО в районе поселка Зайцево под огонь боевиков также попали жилые кварталы населенного пункта вблизи КПВВ «Майорск», сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что в результате обстрела из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов была пробита крыша и посечены осколками стены жилого дома по улице Майорской. К счастью, никто из хозяев дома не пострадал.

«НВФ ОРДО, пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права, в очередной раз ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Такими действиями руководство ОРДО в который раз продемонстрировало свое нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей», – сказано в сообщении.