Из России в ОРДЛО зашли 170 тонн боеприпасов и ГСМ

730 тонн горюче-смазочных материалов доставлено в оккупированные Луганск и Ровеньки с территории Российской Федерации.

Об этом в Facebook написал координатор "Информационного Сопротивления" Дмитрий Тымчук.

Так, по информации Тымчука, для обеспечения деятельности частей и соединений "1-го АК ДНР" и "2-го АК ЛНР" с территории России в "ЛДНР" на протяжении недели было доставлено около 730 тонн ГСМ (жд. ст. Луганск, Ровеньки), 170 тонн боеприпасов (жд. ст. Дебальцево), 2 ед. 122-мм РСЗО "Град" (жд. ст. Должанск).

Также отмечено, что в "ЛНР" боевики через Краснодон перекатами и мелкими партиями по 2-3 "наливника" перебрасывают в район Луганска значительное количество дизельного топлива – переброска фиксируется уже не менее 4-х суток.

"Эти же "наливники" ранее фиксировались в районе Новофёдоровки и Белого. Судя по всему, в своих 2-й и 7-й омсбр оккупанты активно пополняют запасы ГСМ и создают значительный запас", - сказано в сообщении.