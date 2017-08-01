Госсекретарь США надеется на установление режима прекращения огня на Донбассе

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон надеется на достижение определенного прогресса по ситуации в Украине и установление режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

"Мы надеемся, что мы сможем добиться определенного прогресса в продвижении ситуации в Украине, сдвинуть ее в направлении достижения реального режима прекращения огня, потому что вспышка насилия в этом году в восточной Украине была просто душераздирающей", - заявил он.

Кроме того, он добавил, что США были очень последовательны в своих сигналах России о том, что должны быть выполнены минские договоренности, "иначе ничего не может быть сделано в ситуации с санкциями, связанными с Украиной".

"Как вам известно, мы назначили специального представителя по Украине, бывшего посла в НАТО Курта Волкера. Курт - очень опытный посол и дипломат. Он хорошо знает регион, он хорошо знает Россию, он, безусловно, хорошо знает наших партнеров, и он очень четко понимает свою миссию: увидеть, можем ли мы участвовать в продвижении процесса в Украине, который застопорился", - сказал Тиллерсон, отметив, что назначение Волкера позитивно восприняла и Россия, и представители нормандского формата.