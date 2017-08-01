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Аллеров рассказал об операции по освобождению Лисичанска

Сегодня, 18:22 citynews.net.ua | Напечатать

Силы антитеррористической операции в 2014 году начинали освобождение захваченного боевиками Лисичанска Луганской области на автобусах и в пешем порядке.

Об этом в интервью изданию "Апостроф" рассказал командующий Национальной гвардией Украины Юрий Аллеров.

"Когда в Лисичанск мы начали заходить - был бой. У нас ничего не было, мы на автобусах и УАЗиках атаковали населенный пункт", - отметил Аллеров.

По его словам, около 200 военных Национальной гвардии начали атаку на Лисичанск без поддержки тяжелой техники. "Их начали серьезно обстреливать. Это было недалеко от заправки. Там снайпер убил командира бригады, командира одного из батальонов, контрактника...Бой продолжался более четырех часов", - сообщил Аллеров и добавил, что в том бою силы АТО потеряли четырех бойцов, а раненого заместителя комбрига криворожской воинской части 3011 Александра Пискуна боевики взяли в плен.

"Было предположение, что людей, которых мы не досчитались, забрали. Все видели, что они погибли, их просто не вынесли с поля боя. Такая динамика была, что не успели. Лисичанск тогда окружили настолько, что ускользнуть было довольно сложно. Заминировали даже некоторые направления... И этот "казак Сережа" (боевик, который сообщил о Пискуне, - ред.) просил лишь об одном: чтобы им дали возможность выйти", - отметил Аллеров.

Он также добавил, что удалось выйти на врачей больницы, где был раненый полковник и тела украинских бойцов. "Мне рассказали, что нашего раненого заместителя комбрига готовятся вывезти в Россию. И что больницу охраняли боевики с Кавказа. И я Семену (Семенченко, - ред.) сказал тогда: "Делайте, что хотите, но ночью вы должны быть в больнице. Иначе офицера живого вывезут", - рассказал он. После этого батальон "Донбасс" занял больницу, а вооруженные боевики сбежали


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